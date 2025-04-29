Автобусы, троллейбусы и трамваи в Челябинске изменят маршруты 1 мая

1 мая из-за спортивного праздника в центре Челябинска изменятся маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с проведением 1 мая в центре Челябинска эстафеты и велогонки с 6:00 до 15:00 будет закрыто движение по проспекту Ленина от улицы Цвиллинга до Лесопарковой.

Автобусы будут объезжать закрытый участок по Тимирязева, Сони Кривой и Труда.

Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся.

Троллейбусы проследуют:

№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;

№12 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

№12 – АМЗ – Воровского – Тимирязева – Свободы – Железнодорожный вокзал;

№14 – ЧМК – Братьев Кашириных – Севро-Крымская – Труда – ДС «Юность» – Коммуны – Энгельса – Труда – Севро-Крымская – Братьев Кашириных – ЧМК;

№16 – АМЗ – Воровского – Тимирязева – проспект Ленина – ЖБИ;

№19 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал.

Трамваи маршрутов №2 (от ЧЭМК) и №20 (от ЧМК) с улицы Кирова будут направлены по улице Цвиллинга до автовокзала «Центральный».

Челябинск, Виктор Елисеев

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