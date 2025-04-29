Центр Копейска закроют для автомобилей 1 мая

Маршруты общественного транспорта изменятся в Копейске 1 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, в четверг, 1 мая, в центре города пройдут традиционные легкоатлетическая эстафета и велогонка, посвященные празднованию Дня весны и труда.

В связи с этим с 9:30 до 15:00 будет полностью закрыто движение автотранспорта по проспекту Победы на участке от улицы Гольца до улицы Ленина, а также по улице Ленина от проспекта Победы до Копейского политехнического колледжа имени Хохрякова (ул. Ленина, 40).

На время действия ограничения временно изменяется схема движения маршрутов регулярных перевозок:

автобусы №№ 4, 123, 128, 172 будут направлены в объезд проспекта Победы: «Автовокзал – улица Сутягина – улица Лихачева – улица 4 Пятилетки – улица Кожевникова – улица Фруктовая – проспект Победы», далее по установленной схеме движения по маршруту;

№№ 2, 6, 10, 11, 12С, 19, 22, 28С, 41 по измененной схеме движения в объезд улицы Ленина и проспекта Победы: «Автовокзал – улица Кузнецова – улица Борьбы – улица Ленина – улица Калинина – улица Кирова», далее по установленной схеме движения по маршруту.

№125 будет объезжать улицу Ленина и проспект Победы: «Автовокзал – улица Кузнецова – улица Борьбы – улица Ленина – улица Калинина – проспект Славы – улица Карла Маркса – улица Гольца – проспект Победы», далее по установленной схеме движения по маршруту.

Рейсы по маршруту №18К с 9:30 до 15:00 осуществляются без заезда в центр города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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