Ветер сорвал крышу с памятника культуры в центре Челябинска

Часть кровли сорвал штормовой ветер с исторического здания в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел сегодня, 29 апреля, в Центральном районе Челябинска.

Порывом ветра была повреждена кровля дома №89 по улице Труда, построенном в конце XIX века купцом Антоном Беляевским. Об этом сообщили в Штабе хранителей наследия, расположенном в здании с 2021 года.

«Кровля пристроя на нашем особняке, которую застелили где-то в 90-е, не выдержала сегодняшнего штормового ветра, – рассказали общественники. – Мы позвонили коллегам, которые помогут убрать кровлю и уже готовятся к спасательной операции».

Дом построили в 1895 году недалеко от пивоваренного завода. Хозяином зданий был купец Антон Беляевский, торговавший железом и скобяными товарами (завод он передал в аренду Карлу Венцелю). В разное время в доме располагались типография Наума Бреслина и заводская пивная лавка. Позднее здесь жил сын хозяина, фотограф Иван Беляевский с семьей.

В советское время дом поделили на квартиры, и следующие шесть десятилетий (до 1986 года) он был обычной жилой многоэтажкой. В 80-90-е года XX века в здании располагалось бюро по обмену и бронированию жилья, центр по приватизации. В новом столетии здание оказалось брошенным, пока мэрия не передала его в пользование организаторам «Том Сойер Фест» в городе – Штабу хранителей наследия. Городские активисты своими силами начали реставрацию. Также здесь проходят выставки и другие культурные мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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