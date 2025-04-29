В Челябинской области продолжает ускоряться инфляция: в марте этот показатель достиг 9,45% против 9,25% в феврале.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, больше всего выросли в цене услуги – на 12,73% (здесь лидирует пассажирский транспорт – плюс 13, 52%).

Продовольствие подорожало на 10,79%: масло – почти на 30%, молоко – на 19%, рыба – на 16,6%, хлеб – на 14,3%, овощи и картофель – более чем на 12%. Подешевели только яйца – на 17%.

Челябинск, Павел Зварзин

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