Челябинский завод подозревают в использовании труда нелегалов. Делом занялся СКР

Глава СКР взял на контроль проверку информации о нарушении миграционного законодательства в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СК России, о возможных нарушениях ведомству совершил житель Челябинска.

По словам южноуральца, руководство одного из производственных предприятий города привлекает к работе большое число иностранцев, в том числе нелегальных мигрантов. При этом проведение рейдовых мероприятий результатов не приносит, так как компанию предупреждают о проверках заранее, и сотрудников-нелегалов успевают спрятать.

В региональном управлении СКР по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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