На десяти улицах Челябинска закроют движение из-за первомайской эстафеты

Госавтоинспекция Челябинска рассказала, какие улицы закроют для автотранспорта 1 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, в связи с проведением 1 мая эстафеты, посвященной Дню весны и труда, для обеспечения безопасности дорожного движения в городе будут вводиться временные ограничения движения транспорта на участках десяти улиц.

С 6:00 до 15:00 проезд запрещен:

по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга;

по улице Коммуны от улицы Лесопарковой до улицы Энгельса;

по улице Энгельса от улицы Сони Кривой до улицы Труда;

по улице Энтузиастов от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;

по улице Лесопарковой от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;

по улице Тернопольской от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина;

по улице Володарского от проспекта Ленина до улицы Труда;

по Свердловскому проспекту от улицы Сони Кривой до улицы Труда;

по улице Красной от улицы Сони Кривой до улицы Труда;

по улице Воровского от площади Революции до улицы Сони Кривой.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения в объезд закрытых участков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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