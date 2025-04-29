На десяти улицах Челябинска закроют движение из-за первомайской эстафеты

Госавтоинспекция Челябинска рассказала, какие улицы закроют для автотранспорта 1 мая.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, в связи с проведением 1 мая эстафеты, посвященной Дню весны и труда, для обеспечения безопасности дорожного движения в городе будут вводиться временные ограничения движения транспорта на участках десяти улиц.
С 6:00 до 15:00 проезд запрещен:
по проспекту Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга;
по улице Коммуны от улицы Лесопарковой до улицы Энгельса;
по улице Энгельса от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
по улице Энтузиастов от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;
по улице Лесопарковой от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;
по улице Тернопольской от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина;
по улице Володарского от проспекта Ленина до улицы Труда;
по Свердловскому проспекту от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
по улице Красной от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
по улице Воровского от площади Революции до улицы Сони Кривой.
Водителей просят заранее планировать маршрут движения в объезд закрытых участков.
Челябинск, Виктор Елисеев
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