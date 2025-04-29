Циклон отступает, но холод пока остается

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, циклон, принесший в регион резкое похолодание, отступает, однако в его тылу грядущей ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе до минус 5. Но днем воздух прогреется уже до плюс 15, а к концу недели может потеплеть до плюс 17. По-прежнему будет ветрено: при порывах скорость ветра будет достигать 19 метров в секунду.

Челябинск, Павел Зварзин

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