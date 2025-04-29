В Челябинске отказались от салюта на Первое мая

1 мая фейерверка в Челябинске не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , антитеррористическая комиссия региона отказала в проведении праздничного салюта в Челябинске на 1 Мая. Такое решение было принято из соображений безопасности.

Информацию об отмене фейерверка подтвердили в городской администрации. По данным чиновников, салют в предстоящие майские праздники запланирован только на 9 Мая.

Напомним, весной нынешнего года городские власти заключили контракт на организацию в 2025 году трех фейерверков. Первый был запланирован на 1 Мая – День труда (право на салют в этот день Челябинску дает звание Города трудовой славы).

В День Победы фейерверк займет на 15 минут. Еще один (продолжительностью не менее 12 минут) планируется запустить в сентябре в честь Дня города.

Однако в итоге в предстоящие праздничные дни антитеррористическая комиссия санкционировала проведение только одного салюта – в день 80-летия Великой Победы.

Средства, которые должны были пойти на финансирование первомайского фейерверка, останутся в городском бюджете, заверили представители властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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