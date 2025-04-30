30 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

30.04.2025, среда

08:30 Челябинск – Международный круглый стол «Формирование семейных ценностей у молодого поколения» (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)

11:00 Челябинск – Клуб «Деловое общение»: встреча «Возможности банковской карты» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

12:00 Челябинск – Литературно-музыкальная гостиная «Нам, словно эхом, отзовутся голоса Победы» (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Горького, 54, факультет социокультурной деятельности и хореографический факультет)

15:00 Челябинск – Встреча клуба «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

16:00 Челябинск – Гала-концерт фестиваля «Песни Победы» с участием вокального коллектива «Вдохновение» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Тренировки по аэробике и общей физической подготовке (ОФП) (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:30 Челябинск – Концерт «Экспрессия души моей» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

19:00 Челябинск – Матч 1/2 Кубка Гагарина: «Трактор» (Челябинск) vs. «Динамо» (Москва) (ЛА «Трактор» им. В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)

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