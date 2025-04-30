Площадь Революции в Челябинске закроют на время репетиции парада

В Челябинске прйдет тренировка торжественного построения к Дню Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 30 апреля, с 17:00 пройдет тренировка торжественного построения и парада войск Челябинского гарнизона в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции.

Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет.

Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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