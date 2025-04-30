РЭО ГАИ в Челябинской области закроют на четыре дня

В Госавтоинспекции Челябинской области рассказали о графике работы РЭО в праздничные дни.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе осавтоинспекции Челябинской области, 1, 2, 8 и 9 мая регистрационно-экзаменационные отделы ведомства работать не будут.
3 и 10 мая прием южноуральцев будет проходить в обычном режиме.
Жителей области призывают заранее планировать свое посещение Госавтоинспекции, а также рекомендуют воспользоваться единым порталом www.gosuslugi.ru и в онлайн формате записаться на удобную дату и время посещения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»