РЭО ГАИ в Челябинской области закроют на четыре дня

В Госавтоинспекции Челябинской области рассказали о графике работы РЭО в праздничные дни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе осавтоинспекции Челябинской области, 1, 2, 8 и 9 мая регистрационно-экзаменационные отделы ведомства работать не будут.

3 и 10 мая прием южноуральцев будет проходить в обычном режиме.

Жителей области призывают заранее планировать свое посещение Госавтоинспекции, а также рекомендуют воспользоваться единым порталом www.gosuslugi.ru и в онлайн формате записаться на удобную дату и время посещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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