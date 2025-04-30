В Челябинске перед судом предстанут участники международной сети контрабанды стероидов

В Челябинской области закончили расследование уголовного дела о контрабанде 16 килограммов анаболиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, участников международной преступной группы год назад задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка.

Первым задержали 25-летнего ранее судимого южноуральца, выполнявшего на территории Челябинска роль межрегионального хранителя-отправителя. Полицейские взяли его при получении очередной контрабандой партии анаболических стероидов массой около 5 килограммов. Во время обысков дома у челябинца нашли еще 11 килограммов запрещенных веществ, а также компьютерную технику и мобильные телефоны, использовавшиеся в преступной деятельности.

Затем в Белгороде задержали лидера группы, координировавшего доставку стероидов из Казахстана в Уральский федеральный округ и их дальнейшую отправку в другие регионы России.

Полицейскими установлено, что задержанные являлись сотрудниками интернет-магазина, в котором клиенты заказывали незаконный товар. Всего в отношении двоих соучастников возбуждено семь уголовных дел.

В настоящее время уголовные дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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