ЦИК представил новую схему избирательных округов для выборов в Госдуму. Челябинцев ждут изменения

ЦИК перетасовал состав районов в избирательных округах на выборах депутатов федерального парламента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России, избирком принял постановление о представлении в Государственную думу обновленной схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов нижней палаты парламента.

«При составлении схемы были учтены перемены, произошедшие в стране за последние 10 лет – в частности, воссоединение с Российской Федерацией четырех новых регионов, которые получили, в общей сложности, семь округов: Донецкая Народная Республика – три округа, Луганская Народная Республика – два округа, Запорожская и Херсонская области по одному округу», – уточнили представители ЦИК.

В Краснодарском крае, Московской области и Москве количество округов выросло в связи с увеличением числа избирателей. Соответственно в 10 регионах количество округов уменьшилось.

Впрочем, Челябинская область сохранит число своих представителей в Госдуме. В регионе осталось 5 избирательных округов. Однако некоторые из территорий области поменяют свою «прописку». Так, Курчатовский район областного центра, ранее входивший в Челябинский округ, теперь относится входит в Металлургическому. Покинул Челябинский округ и Троицк, перейдя в Магнитогорский избирательных округ.

Таким образом, в состав Челябинского избирательного округа вошли Калининский, Тракторозаводский и Центральный районы города, а также Пластовский, Сосновский, Уйский и Чебаркульский муниципальные округа.

В Металлургический одномандатный округ включены Курчатовский и Металлургический районы Челябинска, Верхний Уфалей, Кыштым, Озерск, Снежинск, Нязепетровский, Каслинский, Красноармейский и Кунашакский муниципальные округа.

В состав Коркинского избирательного округа вошли Ленинский и Советский районы областного центра, Копейск, Южноуральск, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Октябрьский и Увельский муниципальные округа.

К Магнитогорскому одномандатному округу отнесены Магнитогорск, Локомотивный, Троицк, Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский, Троицкий и Чесменский муниципальные округа.

Наконец, в Златоустовский избирательный округ включили Златоуст, Карабаш, Миасс, Трехгорный, Усть-Катав, Чебаркуль, Аргаяшский, Ашинский, Катав-ивановский, Кусинский и Саткинский муниципальные округа.

Всего в регионах, по данным Центризбиркома, зарегистрировано более 2,5 миллионов избирателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube