Достала «цифра». Молодые люди в России о мечтают о загородном доме

Зумеры чаще остальных мечтают о покупке загородного дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 55% россиян, у которых на данный момент нет загородной недвижимости, хотели бы приобрести собственный дом. Таковы результаты исследования сервиса «Яндекс Недвижимость».

При этом больше всего о покупке летнего дома или коттеджа, в котором можно жить круглогодично, мечтают зумеры – 67%, а 21% опрошенных представителей этого поколения отмечают, что планируют купить загородную недвижимость в течение следующих 2-3 лет.

Многие миллениалы и представители поколения Х, у которых на данный момент нет загородной недвижимости (полученной в наследство или купленной самостоятельно), тоже хотели бы когда-нибудь ее приобрести. Так, доля миллениалов, мечтающих о покупке летнего домика или коттеджа, составляет 56%, а среди россиян, относящихся к поколению Х и старше, таких оказалось 50%.

«Высокая востребованность дач и коттеджей среди более молодого поколения может быть связана с тем, что на их подростковый возраст и в целом период становления самостоятельности – последние курсы университета, первое трудоустройство, формирование и развитие карьеры – пришелся пик развития современных технологий. Возможно, поэтому многие из них ищут способ отвлечься от цифровых реалий, стремятся к более размеренному темпу жизни, спокойному отдыху на природе и даже потенциально рассматривают возможность покупки собственного дома за городом. Восемь из десяти опрошенных представителей этого поколения считают, что даже могли бы навсегда или на длительное время переехать за город, а не приезжать на природу только ради отдыха», – отмечает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Интересно, что среди зумеров, у которых частный дом уже есть, почти каждый четвертый (24%) живет за городом постоянно. Для сравнения: миллениалы выбирают загородную жизнь реже – в частном доме живет 19% «игреков». «Иксы» тоже преимущественно предпочитают квартиры: только 18% из них переезжают в частный дом на долгий срок или навсегда.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, медианная полная цена частных домов в регионах страны со столицами-миллионниками в апреле 2025 г. составила 7,7 миллиона рублей, снизившись за последний месяц на 1,1%. Медианная стоимость «квадрата» частного дома – 68 тысяч рублей (-0,2%).

В Челябинской области покупка загородного дома обойдется в среднем в 5,9 миллиона рублей (-0,6% за прошедший месяц) при медианной цене одного метра 62 тысячи рублей (-0,4%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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