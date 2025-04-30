Число любителей цикория в России растет

Продажи «альтернативы» кофе набирают обороты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2021-2022 годах в России резко вырос спрос на цикорий. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report, ссылаясь на данные «Агроан».

После этого продажи растут, по оценкам «Делового профиля», на 15-20% в год.

На сегодня объем рынка готового цикория достигает 6-7 тысяч тонн (2-3 миллиарда рублей) в год. К 2030 году продажи альтернатив кофе, включая цикорий, могут достигнуть 5-7 миллиардов рублей за 12 месяцев.

Растет интерес к продукту в мире. Хотя не столь высокими темпами. В период 2022-2030 годов он может ежегодно увеличиваться на 6,5%. И после спада во втором десятилетии XXI века продажи цикория за девять лет могут вырасти с 740 миллионов до 1,23 миллиарда долларов в год.

Среди причин позитивной динамики называют подорожание кофе и какао. Впрочем, по признанию кофеманов, вряд ли можно назвать заменой из любимому напитку. А стоимость его в магазинах зачастую вполне сопоставима с ценой на кофе. Так что выбирают подобную «альтернативу», скорее из стремления к здоровому питанию. Свою роль в росте интереса к категории играет расширение ассортимента цикория на маркетплейсах при росте числа пунктов выдачи заказов.

Кроме того, россияне продолжают экспериментировать с новыми вкусами, что сказывается на росте сегмента кофейных альтернатив в целом, в том числе порошков из рожкового дерева, кэроба, каскары и грибов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube