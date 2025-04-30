Директор челябинской спортшколы год сдавал футбольные поля в аренду посторонним. Деньги забирал себе

В Челябинске бывший директор муниципального бюджетного учреждения предстанет перед судом за присвоение и растрату бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора спортивной школы «Факел»» в Челябинске, обвиняемого в присвоении и растрате бюджетных средств.

По версии следствия, с августа 2020 по сентябрь 2021 год челябинец разрешал обращавшимся к нему южноуральцам заниматься на принадлежащих учреждению футбольных полях. Гости активно отдыхали, играли в футбол.

Но никаких договоров директор спортшколы не заключал, а деньги ему перечисляли на личные счета.

За год мимо кассы учреждения прошло более 2 миллионов рублей. Следователи насчитали 24 эпизода присвоения и растраты в крупном размере и 1 эпизод – с особо крупным ущербом.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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