Почти каждый десятый россиянин хранит деньги дома под матрасом

Стало известно, где принято хранить наличные в России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ВТБ, каждый второй россиянин хранит дома наличные деньги. При этом более половины из них могут доверить свои сбережения банку – если процентные ставки высоки, есть уверенность в безопасности и защите средств. Банк выяснил это в ходе проведенного им опроса.

Около четверти респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в разного рода копилках (20%) и в книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 7% россиян хранят наличные, действительно, под матрасом.

Также жители страны прячут деньги дома за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.

В основном россияне хранят дома некрупную сумму – от 5 до 30 тысяч рублей. Об этом рассказали более 40% опрошенных. Почти треть респондентов (более 30%) признались, что держат дома от 30 до 100 тысяч рублей. Большинство отмечает, что хранить наличные средства дома удобно, потому что к ним всегда есть доступ.

Впрочем, высокие процентные ставки по вкладам повышают интерес жителей России к работе с банками. Тем более, что некоторые из вкладов можно использовать как «электронный кошелек».

По оценке ВТБ, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент находится на историческом минимуме за последние 6 лет, и до конца года она может еще снизиться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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