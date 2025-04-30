Май на Южном Урале начнется заморозками и ливнями

Погода на первые майские праздники на Южном Урале будет неустойчивой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ночью 1 мая к западным границам Челябинской области подойдет атмосферный фронт, начнутся осадки. Циклон будет пересекать регион с запада на восток, дожди и порывистый ветер прогнозируются в большинство районов области. Воздух днем прогреется до плюс 18 градусов.

2 мая давление резко повысится, осадки прекратятся, но ненадолго – 3 мая опять же с запада на Южный Урал придет очередной циклон, который принесет ливни, ветер вновь усилится.

Ночью 4 мая Челябинская область все еще будет находиться в зоне осадков, но днем они прекратятся, температура воздуха повысится. При этом, отмечают синоптики, в начале месяца ночью местами ожидаются заморозки.

В целом, среднемесячная температура воздуха на Южном Урале в мае составит плюс 13 – плюс 15, что чуть выше климатической нормы. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма в южных районах 30-40 мм, в северных районах 46-61мм).

В ЦГМС добавили, что самый теплым за всю историю наблюдений в Челябинской области оказался май 2021 года, когда среднемесячная температура превысила норму на 6,3 градуса и составила +18,4. А самым холодным был май 1960 года со среднемесячной температурой плюс 7,3 градуса.

Челябинск, Павел Зварзин

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