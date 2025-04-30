Инспектор Гостехнадзора, торговавший удостоверениями тракториста, предстанет перед судом в Челябинской области

Чиновника южноуральского минсельхоза будут судить за получение взятки и превышение полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение в отношении главного государственного инженера-инспектора районного управления Гостехнадзора министерства сельского хозяйства региона.

По версии следствия, в течении 2021-2022 годов чиновник получал деньги за выдачу жителям Октябрьского района удостоверения тракториста-машиниста без прохождения учебы в специализированном образовательном учреждении и без фактического приема у них экзаменов.

Южноуральцу инкриминируется получение взяток на сумму более 100 тысяч рублей, вину в совершении преступлений он признал частично.

На два автомобиля, принадлежащих мужчине, наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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