В челябинском детском саду сотрудники регулярно били детей

Родители воспитанников детского сада в Челябинске заявили об избиении детей воспитателем и няней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, родители детей, посещающих один из расположенных в Тракторозаводском районе областного центра детских садов, требуют разобраться с вопиющей ситуацией, произошедшей в учреждении. С заявлением челябинцы обратились в прокуратуру.

По словам горожан, пару месяцев назад они стали замечать на теле малышей синяки. А затем чада стали отказываться идти в детский сад: каждое утро дети капризничали и собирались крайне неохотно.

Когда в общении между собой родители выяснили, что аналогичные проблемы возникли у многих воспитанников группы, в помещении решили поставить видеокамеру. Увидев запись происходящего, челябинцы пришли в шок.

Оказалось, что воспитатель и няня бьют малышей, таскают за руки, закрывают в спальной комнате и запугивают.

После того как родители посмотрели запись (за час они смогли увидеть семь случаев насилия) вместе с заведующей учреждения, руководитель детского сада попросила их не распространяться об увиденном. Практически сразу после этого нянечка ушла на больничный. Воспитатель какое-то время еще работала с детьми. В настоящий момент обе сотрудницы уволены.

Родители детей хотели еще раз обсудить произошедшее с заведующей во время общего собрания. Однако услышали отказ.

Теперь они требуют, чтобы прокуратура и полиция разобрались в произошедшем. Также челябинцы настаивают на установке в группах видеокамер и организации им доспута к онлайн-трансляции с них.

Надзорное ведомство начало проверку обращения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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