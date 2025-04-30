«Трактор» вырвал победу у «Динамо» во втором матче полуфинала

Челябинский «Трактор» на домашней арене одержал вторую победу над московским «Динамо» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня челябинцы решили не отпускать гостей в отрыв и уже на 2-й минуте открыли счет.

Впрочем, «динамовцы» само помогли хозяевам: Макс Комтуа бросил в своей зоне вдоль синей линии, но шайбой завладел Александр Кадейкин, промчавшийся по центре площадки с хладнокровно расстрелявший ворота москвичей – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Но первая коммерческая пауза сыграла против «черно-белых». Сразу после вбрасывания на 6-й минуте по воротам хозяев зарядил Дилан Сикура, удар оказался неудачным, но к отскоку первым успел Никита Гусев. И не оставил Заку Фукале шансов – 1:1.

После этого было еще несколько острых моментов, но заброшенными шайбами они не увенчались.

А вот на 17-й минуте встречи Артем Блажиевский ошарашил вратаря гостей. Челябинец бил от синей линии, шайба пролетала выше ворот, ударилась в стекло борта и вернулась к воротам прямо перед голкипером «Динамо». Владислав Подъяпольский такого явно не ожидал, а оказавшийся тут как тут Артем Блажиевский в касание отправил шайбу в ворота – 2:1, и на первый перерыв «Трактор» ушел, ведя в счете.

Однако уже на 23-й минуте матча «бело-голубые» ворвались в зону «Трактора», и Артем Ильенко с подачи Ромашевского в касание отправил шайбу в пустой угол ворот Зака Фукале – 2:2. Второй период команды провели в равной борьбе, и закончился он все с тем же равным счетом.

Зато не подкачали хозяева в начале третьей двадцатиминутки. На 42-й минуте встречи Семен Дер-Аргучинцев с левого фланга вошел в зону атаки, поперек площадки отправил шайбу Максиму Шабанову. Бросок челябинца в дальний уголов ворот голкипер «Динамо» парировать сумел, но отбил шайбу прямиком Дер-Аргучинцеву, и форвард хозяев зарядил в пустой угол – 3:2.

И вновь на 57-й минуте, как и в предыдущем матче, Владислав Подъяпольский покинул створ ворот гостей. Вшестером бросились москвичи отыгрываться. На 59-й минуте упустили гости шайбу – судьи зафиксировали проброс. Пришлось вернуться голкиперу «бело-голубых» в ворота, но за минуту 9 секунд он вновь уступил место шестому полевому игроку. Но и сегодня – не день московского клуба.

3:2, «Трактор» одерживает вторую победу в полуфинальной серии.

2:0 ведут челябинцы. Третий матч серии состоится в Москве 2 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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