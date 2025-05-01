Челябинск празднует День весны и труда

01.05.2025, четверг
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10:00 Челябинск – 92-ая легкоатлетическая эстафета на призы Администрации Челябинска (старт от площади Революции в 11:00, на время проведения состязаний закрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина и ряду других улиц, изменены маршруты общественного транспорта)
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие весенне-летнего сезона в детском городке «У Лукоморья» (Городской сад им А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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14:00 Челябинск – Митинг-концерт «Доблестный труд – гарантия Победы», посвященный Дню солидарности трудящихся (Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100) (с 13:30 – выступление кавер-группы)
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16:00 Челябинск – Семейный праздник «Мир! Труд! Май!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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18:00 Челябинск – Тренировки по аэробике и общей физической подготовке (ОФП) (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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