Челябинск празднует День весны и труда

10:00 Челябинск – 92-ая легкоатлетическая эстафета на призы Администрации Челябинска (старт от площади Революции в 11:00, на время проведения состязаний закрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина и ряду других улиц, изменены маршруты общественного транспорта)