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Четверг, 1 мая 2025, 04:14 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Челябинск празднует День весны и труда

01.05.2025, четверг

  • 10:00 Челябинск – 92-ая легкоатлетическая эстафета на призы Администрации Челябинска (старт от площади Революции в 11:00, на время проведения состязаний закрыто движение автотранспорта по проспекту Ленина и ряду других улиц, изменены маршруты общественного транспорта)

  • 11:00 Челябинск – Торжественное открытие весенне-летнего сезона в детском городке «У Лукоморья» (Городской сад им А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

  • 14:00 Челябинск – Митинг-концерт «Доблестный труд – гарантия Победы», посвященный Дню солидарности трудящихся (Центральный парк культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100) (с 13:30 – выступление кавер-группы)

  • 16:00 Челябинск – Семейный праздник «Мир! Труд! Май!» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

  • 18:00 Челябинск – Тренировки по аэробике и общей физической подготовке (ОФП) (парк «Металлург» имени О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

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