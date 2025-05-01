Челябинцы обеспокоены темпами ремонта мемориала «Скорбящие матери»

Челябинцы обеспокоены низкими темпами ремонта мемориала «Скорбящие матери».

Как сообщили РИА «Новый День», в региональном отделении ОНФ, горожане опасаются, что к 9 мая 2025 года бригады явно не уложатся. Активисты ОНФ побывали на объекте и убедились: несмотря на то, что работы активно ведутся, до финала еще далеко.

Народный фронт обратился в администрацию Челябинска с просьбой пояснить, будет ли мемориал готов к 80-летию Победы.

Челябинск, Софья Артемьева

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