Зарплаты рабочих в сфере электрооборудования снизились на 25 процентов

Зарплаты рабочих в сфере электрооборудования с начала года снизились на 25%. Таковы данные исследования сервиса «Профилум». Аналитики проанализировали 3,8 миллиона вакансий в сегменте рабочих и инженерных профессий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023-2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал этого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снижение зарплат в 1 квартале текущего года по сравнению с последней четвертью прошедшего также отмечено у строительного персонала, операторов станков и производственных линий, специалистов в сфере электроэнергетики и электромонтажа – на 4%, общего производственного персонала – на 1%.

Больше всего в сравнении с концом 2024 года выросла зарплата у специалистов в области энергетики и контролеров ОТК – на 10%, у специалисты нефтяной и газовой промышленности – 7%, а также у геологов – на 6%.

Москва, Игорь Юров

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