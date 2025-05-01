Южноуралец заявил в полицию на жену, назвавшую его тугодумом

Южноуралец заявил в полицию на бывшую жену за то, что она назвала его тугодумом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале апреля мужчина забрал у жены пятилетнюю дочь к себе на выходной. В какой-то момент женщина позвонила, чтобы узнать, как у них дела. Отец передал трубку дочери, а сам пошел на кухню. Девочка случайно включила громкую связь, и мужчина услышал ее разговор с матерью. Точнее, то, что бывшая жена говорила о нем: назвала его идиотом и тугодумом.

«Мужчина зарылся в толковые словари и медсправочники, изучил значение обидных слов и решил, что жена не просто неаккуратно высказалась, а буквально оклеветала отца перед дочерью, – пишет telegram-канал Baza. – Ведь «идиот» и «тугодум» – это диагноз и врожденное заболевание».

Медики ничего подобного у мужчины не выявили, поэтому он решил привлечь женщину к ответственности. Теперь полиция разбирается, есть ли в словах бывшей жены признаки состава преступления по статье о клевете.

Челябинск, Софья Артемьева

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