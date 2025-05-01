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Четверг, 1 мая 2025, 22:45 мск

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В Челябинске подросток застрял в трубе

В Челябинске подросток попал в пластиковый плен – пришлось вызывать спасателей.

Как сообщили РИА «Новый День», в региональном управлении МЧС, инцидент произошел на улице Хохрякова. 12-летний мальчик играл на детской площадке и решил пролезть через пластиковую трубу. Но она оказалась слишком узкой, и пацан застрял внутри – снаружи были только руки и ноги.

Сотрудники МЧС разобрали конструкцию и вызволили школьника. Медицинская помощь не понадобилась.

Челябинск, Павел Зварзин

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