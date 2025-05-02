В Челябинске подростки открыли стрельбу по окнам многоэтажки

В Челябинске подростки открыли стрельбу по окнам жилой многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 2 мая. Компания из трех парней и одной девушки прогуливалась во дворе дома №11 по улице Лизы Чайкиной. Один из парней достал пистолет сначала он и девушка стреляли просто «в пространство». Потом парень выстрелил в сторону дома. Девушка начала причитать: «Не надо по окнам, не надо по окнам», но второй юноша взял пистолет, прицелился в окно и спустил курок, а потом повторил все это еще раз. После чего компания удалилась. Но все происходящее зафиксировала камера «Интерсвязи», установленная на одном из подъездов.

Челябинск, Софья Артемьева

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