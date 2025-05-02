На Урале обнаружили новый вид грибов

В национальном парке «Таганай» обнаружили новый вид грибов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе нацпарка, на древесном опаде под пологом темнохвойников «расцвела» микростома вытянутая. Редкий, но весьма приметный из-за своей ярко-красной шляпки гриб-колокольчик из семейства Саркосцифовых в зрелости превращается в раскрытый тюльпан с волнистыми краями и пушком с наружной стороны. Его плодовые тела настолько малы (всего-то сантиметр в окружности), что о съедобности не может быть и речи, хотя к ядовитым грибам он не относится.

Микростома вытянутая стала 659-м видом обнаруженных в национальном парке грибов.

Челябинск, Софья Артемьева

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