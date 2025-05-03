3 – 5 мая ожидаются следующие события – Челябинск

03.05.2025, суббота
-
11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
12:00 Челябинск – Кибертурнир среди студенческих отрядов Челябинской области «CyberFight» (GameSpot, пр. Героя России Е.Н. Родионова, 11)
-
12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
-
15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная гастролям Театра им. Евгения Вахтангова в Челябинске (академический театр драмы им. Наума Орлова, пл. Революции, 6)
04.05.2025, воскресенье
-
10:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
12:00 Челябинск – Церемония закладки храма святого праведного страстотерпца врача Евгения Боткина с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ОКБ №3, пр. Победы, 287)
-
13:00 Челябинск – Клуб «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
-
14:00 Челябинск – Занятие по актерскому мастерству для семей с детьми «Семейный Тренинг Перевоплощений» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
-
15:00 Челябинск – Встреча-концерт клуба бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
-
15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
05.05.2025, понедельник
-
10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
-
11:00 Челябинск – Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
11:00 Челябинск – Час памяти «Герои войны, солдаты Победы» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22, 280-02-64) (по записи)
-
11:00 Челябинск – Торжественная линейка «Памяти Ивана Гончаренко» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
12:00 Челябинск – Музыкально-патриотический полдень «И сквозь года звучит Победа» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
-
14:00 Челябинск – Кинозал Победы: просмотр и обсуждение фильма «Летят журавли» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
-
14:00 Челябинск – Районный шахматный турнир «Время первых» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
14:00 Челябинск – Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
-
15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
-
16:00 Челябинск – Уличная акция «Война. Победа. Память», организованная сотрудниками библиотеки №24 (Сквер «Сигнал», Ленинский район)
-
17:30 Челябинск – Премьера короткометражного фильма «Портрет сестры» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»