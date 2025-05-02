«Трактор» вырвал победу у «Динамо» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» в гостях оделел московское «Динамо» после овертайма – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , почти весь первый период преимуществом владели хозяева.

Уже на 4-й минуте встречи Дилан Сикура, выкатившись из-за ворот, с разворота отправил шайбу на пятак, куда мчался Игорь Ожиганов, оказавшийся с Заком Фукале практически один на один и в касание переправивший шайбу в ворота – 1:0.

Под конец игрового отрезка челябинцы перехватили инициативу, но «бело-голубые» сделали все, чтобы уйти на перерыв, ведя в счете.

Во второй двадцатиминутке гости продолжили давить на москвичей. И, наконец, на 30-й минуте матча добились своего. Григорий Дронов набросил по воротам Владислава Подъяпольского, а голкипер «Динамо» не смог увидеть удар из-за загораживавших ему обзор хоккеистов обеих команд – 1:1, «Трактор» сравнял счет.

После этого гости не ослабили напора. Но не шла шайба в ворота хозяев. Наконец, на 39-й минуте встречи Владимир Ткачев отправил вторую шайбу в ворота москвичей. Однако арбитры гол не засчитали, определив помеху вратаря со стороны игрока «Трактора».

В итоге гости уверенно перебросали «бело-голубых» по итогам второго периода – 17:4. Но сумели лишь сравнять счет.

В третьем периоде хозяева стали играть активнее. И хотя бросать по воротам у них не слишком получалось, напор челябинцев они смогли немного сбить. А на 50-й минуте Артем Михеев подхватил шайбу в средней зоне, вошел в зону «Трактора» и прицельным кистевым броском поразил дальний угол ворот гостей – 2:1, «Динамо» выходит вперед.

Но ненадолго. На 52-й минуте матча Логан Дэй от синей линии отправляет шайбу Виталию Кравцову, и тот резким ударом вколачивает ее в ближний угол ворот хозяев – 2:2. После этого южноуральцам удалось создать еще несколько острых моментов в зоне москвичей. Однако счет до сирены уже не изменился – 2:2. Овертайм.

Дополнительное время началось осторожными атаками челябинцев. Гости контролировали игру, «динамовцам» удавалось лишь изредка огрызаться.

На 72-й минуте москвичи остаются в меньшинстве. Это первое удаление в матче. Но первый опасный момент при игре в неравных составах удалось создать хозяевам – шайба после броска Артема Сергеева попала в грудь Заку Фукале. «Трактору» же пришлось довольствоваться лишь попаданием шайбы в штангу «динамовских» ворот.

А на 78-й минуте встречи на скамью штрафников за задержку соперника клюшкой отправился уже челябинец Григорий Дронов. Но выстояли южноуральцы, хотя их голкиперу пришлось жарковато. Первый овертайм победителя не выявил.

В первом дополнительном периоде «черно-белые» большую часть времени контролировали игру, но шайба не шла в ворота москвичам. Зато все решил бросок Максима Шабанова в начале второго овертайма – 3:2, «Трактор» ставит победную точку.

Счет в полуфинальной серии становится 3:0 в пользу челябинцев, и это уже серьезная заявка на финал Кубка Гагарина. Четвертый матч пройдет здесь же, в Москве, 4 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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