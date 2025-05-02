Маленький челябинец разбил две машины, в том числе и отцовскую

Юный челябинец порезвился на парковке, разбив две машины, в том числе и отцовскую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на Университетской Набережной. Владелец машины отлучился, оставив сына (на вид ему лет семь) в автомобиле. Тот перебрался на водительское сидение, и Opel тронулся с места. Сначала машина прокатилась вперед, ударилась о перила, потом откатилась назад, впечатавшись в Honda Civic, выкатилась на середину парковки и остановилась. Мальчишка выбрался из-за руля и обошел вокруг машины, оценив повреждения.

Когда вернулся отец начинающего горе-водителя, он просто посадил сына в машину и уехал.

Челябинск, Софья Артемьева

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