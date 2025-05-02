В центре Аши провалилась дорога

В Аше провалилась центральная дорога.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении ОНФ, провал образовался в поселке Козинский, между улицами Дружбы и Гузакова – вероятнее всего, из-за долговременного подмытия грунта (под дорогой течет ручей Холодный). Это произошло еще в начале апреля. С тех пор никаких действий по ремонту не предпринималось.

«Жители побаиваются ездить по этой дороге, благо, есть объездной путь. Но это, всё же, центральная улица. Ремонта здесь не помнят. Видимо, пришло время его провести. Но пока провал даже не огородили должным образом. Жители рискуют упасть с образовавшегося обрыва», – заявили в ОНФ. И добавили: Козинский – один из районов города Аша, в самом городе проживает около 27 тысяч человек. Однако несмотря на повальное число жалоб, городские чиновники так и не принимают мер по надлежащему ограждению, укреплению и ремонту дороги.

Народный фронт обратился в прокуратуру и в администрацию Ашинского городского округа. Мы настаиваем на проверке в отношении бездействующих чиновников. Также нужно обеспечить безопасность для жителей на объекте, и привести дорогу в надлежащее состояние.

Челябинск, Софья Артемьева

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