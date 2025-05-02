Антропоморфный робот напал на человека

В Китае антропоморфный робот Unitree H1 напал на человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во время тестов. Робот, висевший на кронштейне, внезапно поднял руки, начал ими размахивать и двинулся за одним из сотрудников, проводивших испытания. Тот еле увернулся от молотящих воздух конечностей. Чтобы успокоить разбушевавшийся механизм, его пришлось обесточить.

Видео происшествия попало в сеть, и пользователи решили, что робот решил отомстить разработчикам за плохое обращение.

В компании же заявили, что Unitree H1 находился в состоянии падения и включил автокоррекцию, а руками размахивал и «бежал» за сотрудником, чтобы восстановить равновесие. Правда, судя по видео, когда все началось, положение робота было стабильно, а падать он начал, когда, уже вовсю колотил воздух и рванулся в сторону одного из тестировщиков.

Москва, Игорь Юров

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