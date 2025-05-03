Четыре человека погибли в огне в Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели четырех человек в ночи.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь со 2 на 3 мая текущего года в Нязепетровске.
Пожар вспыхнул в одном из частных домов, расположенных по улице Зотова. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, пламя охватило площадь в 70 квадратных метров.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела четверых человек.
В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.
Челябинск, Виктор Елисеев
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