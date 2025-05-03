Четыре человека погибли в огне в Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели четырех человек в ночи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь со 2 на 3 мая текущего года в Нязепетровске.

Пожар вспыхнул в одном из частных домов, расположенных по улице Зотова. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, пламя охватило площадь в 70 квадратных метров.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела четверых человек.

В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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