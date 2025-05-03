В центре Челябинска в дворе жилого комплекса произошла массовая драка

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером 2 мая во дворе жилого комплекса в Центральном районе города. Драка попала на запись камеры уличного видеонаблюдения.

По словам очевидцев, началось все со словесного конфликта во дворе ЖК «Слава». Один из участников вызвал знакомых.

Несколько человек напали на молодого челябинца со спины, повалили на землю и стали избивать ногами. А в завершение один из нападавших ударил лежавшего бутылкой по голове.

«В настоящее время запись подробно изучают полицейские, размещенные в открытом доступе сети Интернет сообщения о конфликте проверяются», – рассказали в силовом ведомстве.

Происшествие зарегистрировано в Отделе полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску, в настоящее время полиция выясняет личности участников произошедшего. Горожан, располагающих сведениями о случившемся, просят сообщить информацию по телефону 102.

Челябинск, Виктор Елисеев

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