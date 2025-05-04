Автодорогу под Челябинском закрыли из-за спортивных состязаний

Движение по региональной трассе в Сосновском районе полностью закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ограничения введены в связи с проведением велогонки.

«4 мая 2025 года до 11:00 будет ограничено движение на автодороге «Вахрушево-Долгодеревенское» со 2 по 12 километр», – уточнили в силовом ведомстве.

Водителей просят отнестись к мероприятию с пониманием и воспользоваться альтернативными путями объезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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