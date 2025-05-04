«Трактор» впервые в полуфинальной серии Кубка Гагарина проиграл «Динамо»

Челябинский «Трактор» уступил московскому «Динамо» во втором гостевом матче серии полуфинала Кубка Гагарина – 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , обе команды активно начали встречу. Но на 4-й минуте челябинцы остались в меньшинстве, и хозяева завладели инициативой. Впрочем, шансы забросить шайбу были и у «Трактора». Но первый период мог закончиться и нулевой ничьей. Если бы не ошибка Артема Блажиевского в финале игрового отрезка.

Уже на 20-й минуте челябинец попробовал выбросить шайбу из своей зоны, но попала она прямиком на клюшку Артема Швеца-Рогового, и москвич с разворота отправил ее в ворота Зака Фукале – 1:0.

Во втором периоде «черно-белые» были активнее, но забить так и не смогли. Зато на 26-й минуте Артем Ильенко подхватил шайбу в углу зоны челябинцев и, выкатившись к правому кругу вбрасывания, расстрелял ближнюю девятку ворот гостей – 2:0.

Наконец, в третьем периоде хоккейная удача улыбнулась южноуральцам. На 43-й минуте Семен Дер-Аргучинцев с левого фланга переправил шайбу в центр Григорию Дронову, и тот, выждав, зарядил в дальнюю девятку – 1:2.

«Трактор» продолжил атаковать. Однако на 49-й минуте Зак Фукале отбил шайбу после удара Артема Сергеева, но она попала Антону Слепышеву, который отправил ее в ворота челябинцев – 3:1.

Это совершенно не обязательно, но на 57-й минуте Зак Фукале убегает из ворот, и на лед выходит шестой полевой игрок «Трактора».

На 60-й минуте Никита Гусев, будучи спиной к воротам «Трактора», отправляет шайбу в сетку. Но судьи гол не засчитывают – чуть раньше один из «динамовцев» сыграл высоко поднятой клюшкой.

И все-таки сегодняшний матч – за москвичами – 3:1.

Счет в серии становится 3:1 в пользу «Трактора». Пятый матч пройдет 6 мая в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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