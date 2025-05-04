Двенадцатилетняя школьница погибла в аварии под Челябинском

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Сосновском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 4 мая, у поселка Рощино в Сосновском районе.

В 17:10 на 2 километре автодороги «Поселок Рощино – автодорога «Подъезд к Екатеринбургу» «Лада Гранта» под управлением 52-летнего водителя сбила 12-летнюю девочку, внезапно выбежавшую на проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.

По данным ГАИ, переход через дорогу в месте аварии не предусмотрен.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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