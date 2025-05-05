В центре Челябинска зацвела сакура

В челябинском парке зацвела сакура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в Городском саду имени Пушкина зацвела декоративная вишня – сакура.

«Цветет она недолго – пять дней. Затем нежно-розовые лепестки начнут облетать», – предупреждают чиновники.

Сакура появилась в парке, расположенном в центре города, в 2000 году. Впрочем, декоративный кустарник садили в Челябинске и раньше: история прославленного восточными поэтами кустарника в городе превышает полвека. По признанию садоводов, сакура – растение неприхотливое, и ему вполне подходит уральский климат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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