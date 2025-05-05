ИТ-подразделение уральских металлургов отмечает пятнадцатилетие

«ММК-Информсервис» исполнилось 15 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ИТ-подразделение ММК отметило юбилей 1 мая. 15 лет специалисты компании обеспечивают бесперебойную работу корпоративных информационных систем, внедряют самые передовые технологии в производство, двигая цифровую трансформацию Группы ММК.

История компании берет своё начало от двух подразделений, которые несколько десятилетий развивались параллельно – цех связи и центр автоматизированных систем управления. В 2000-х была организована Дирекция по информационным технологиям ПАО «ММК», которая в последствии трансформировалась в ММК-Информсервис. Сейчас «ММК-Информсервис» крупнейшая ИТ-компания Южного Урала с коллективом в 776 человек.

За 15 лет ММК-Информсервис реализовал множество масштабных и сложных цифровых проектов, направленных на повышение эффективности производственных и бизнес-процессов, улучшение качества продукции и клиентского сервиса, обеспечение информационной безопасности ММК и заботу о здоровье сотрудников.

«Информационные технологии глубоко проникли во все сферы деятельности Группы ММК и являются значительным активом для достижения стратегических целей в рамках развития компании», – подчеркивает директор «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов.

Высокотехнологичные решения «ММК-Информсервис» разрабатывает и внедряет на базе актуальных технологий – искусственный интеллект и машинное зрение, анализ больших данных и математическое моделирование, цифровые двойники и программные роботы и др.

Челябинск, Виктор Елисеев

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