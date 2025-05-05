В южноуральских лесах вяз зацвел на месяц раньше срока

Реликт из эпохи Валдайского оледенения распустился в лесах Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на месяц раньше своего среднемноголетнего срока на Таганае зацвел вяз или ильм горный.

Этот широколиственный реликт эпохи Валдайского оледенения плейстоцена присутствует в виде примеси в смешанных лесах северной части национального парка, единично встречаясь по всей его территории, отмечают сотрудники заповедника.

Относительно чистые насаждения можно увидеть на склонах Рысиного распадка Дальнего Таганая, а вместе с кленом остролистным вяз растет в межгорных урочищах гор Дедюриха, Кленовая, Липовая, Юрма, Ицыл на высоте около 600 метров над уровнем поря.

Во время цветения в мае около вяза по вечерам порхают серовато-желтые бабочки. Это ногохвост ильмовый, из всех растений на Земле выбравший именно вяз горный, чтобы выращивать на нем свое потомство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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