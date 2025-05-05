Два банкира-нелегала предстанут перед судом в Челябинске

Челябинцы, заработавшие на незаконной банковской деятельности больше семи миллионов рублей, предстанут перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела по признакам незаконной банковской деятельности, нелегального образования юридического лица, а также неправомерного оборота средств платежей.

Двух южноуральцев 36 и 34 лет задержали оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка.

Челябинцы, не имея соответствующей лицензии, занимались кассовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого они использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, заработав таким образом более 7 миллионов рублей.

В ходе расследования полицейские изучили деятельность 30 фирм, подконтрольных фигурантам. Для этого им пришлось рассмотреть 200 выписок по движению денежных средств по расчетным счетам, допросить 30 номинальных руководителей организаций и провести бухгалтерскую экспертизу по возглавлявшимся ими компаниям.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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