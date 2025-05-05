«Пара дождей – и все стерто». Копейчан возмутило качество ремонта городского мемориала

На едва отремонтированной «Книге Памяти» копейчане заметили стирающиеся фамилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жители Копейска заявили об отвратительном качестве благоустройства мемориального общественного пространства, обошедшегося городскому бюджету в 7 миллионов рублей. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Ужас, что сделали с «Книгой Памяти» в Копейске! – пишут горожане в паблике «Подслушано Копейск». – Вместо мраморных плит с выбитыми именами наших героев теперь – гранитные плиты, где фамилии просто намазюканы какой-то краской. Еще недели не прошло после «реставрации», а буквы уже стерлись! Некоторые имена, похоже, вообще подправляли замазкой. Это как вообще понимать? Такое издевательство над памятью павших – и все это накануне 80-летия Великой Победы… Больно и стыдно».

Работы по обновлению мемориального комплекса «Книга Памяти» в Копейске начались в сентябре прошлого года. На их проведение, по информации пресс-службы городской мэрии, из местного бюджета было выделено порядка семи миллионов рублей.

На плиты были внесены имена всех погибших воинов, ушедших на Великую Отечественную войну из Копейска, включая тех, чьи данные ранее отсутствовали, рассказывали в апреле нынешнего года представители городских властей. «Особое внимание уделяется качеству покраски надписей. Все элементы покрываются специальным защитным составом, который предотвращает выцветание краски и появление трещин, обеспечивая долговечность покрытия», – заверяли чиновники.

Однако, как отмечают горожане, в действительности качество материалов и технологий оказалось не слишком высоким. «Пара дождей – и все стерто», – сетуют копейчане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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