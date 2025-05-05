В Челябинске пройдет генеральная репетиция парада Победы

Заключительная тренировка участников парада Победыв Челябинске пройдет 7 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вечером 7 мая состоится генеральная репетиция парада войск Челябинского гарнизона ко Дню Победы. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По словам чиновника, к настоящему моменту на площади Революции смонтированы зрительские трибуны. Минувшей ночью рабочие украсили здание бывшего Центрального гастронома.

Для обеспечения безопасности в центре города с 12:00 до 18:00 будет полностью закрыто движение транспорта на следующих участках:

проспект Ленина от улицы Красной до улицы Свободы;

улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;

улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

Информация об изменениях в работе общественного транспорта будет опубликована дополнительно.

Напомним, сегодня, 5 мая, пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения в День Победы. «Большие» подготовительные сборы, запланированные на предыдущие понедельники (21 и 28 апреля) властям пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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