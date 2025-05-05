«Закроем после праздничных мероприятий»: в мэрии Копейска ответили на претензии горожан к качеству ремонта мемориала

Власти Копейска заявили, что еще не приняли работы по ремонту «Книги Памяти».

Как уже сообщал «Новый День» , жителей Копейска возмутило состояние мемориала «Книга Памяти», в каком он оказался через несколько недель после завершения работ: буквы в нанесенных на гранитные плиты именах копейчан, погибших во время Великой Отечественной войны, начали облезать после первых же дождей.

Проверки информации об оскорблении памяти героев Великой Отечественной начали прокуратура и Следственный комитет России.

Между тем, в мэрии решили ответить на претензии горожан. «Администрацией города принято решение сохранить открытость мемориала в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – заявили в пресс-службе мэрии. Именно здесь пройдут традиционный парад и митинг-реквием, посвященные Дню Победы в Копейске.

После праздничных мероприятий объект будет закрыт для полного исправления подрядной организацией нарушений, которые выявили специалисты муниципального заказчика, заверили представители властей.

«Фамилии наносились методом пескоструйной обработки, затем надписи окрашивались и покрывались специальным защитным слоем, защищающим плиты от негативного влияния погодных факторов», – продолжают настаивать чиновники. Правда, не объясняют, почему «специальный слой» не смог защитить надписи от пары ливней.

«На сегодняшний день ввиду имеющихся недостатков и многочисленных претензий к качеству исполнения работы заказчиком не приняты и не оплачены. Подготовлены необходимые претензионные документы, согласно которым подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и повторно нанести фамилии и имена участников Великой Отечественной войны уже после праздника», – заявили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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