В Челябинске запустят временные автобусы на время ремонта путепровода

Автобусы 14 и 52 временно заменят маршруты 14а и 52а.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», в связи с ремонтом путепровода на Троицком тракте автобусы 14 и 52 с 1 мая направлены по измененным трассам. Для удобства пассажиров к изменённым маршрутам добавлена литера «а».
Автобусы №14а будет следовать – Новосинеглазово – Троицкий тракт – Меридиан – Свободы – Ленина – Воровского – Блюхера – Уфимский тракт – АМЗ. Предусмотрена работа 10 автобусов большого класса каждые 16-20 минут. Перевозчик МУП «Служба организации движения».
№52а – ТК «Кольцо» – Блюхера – Воровского – Доватора – Свободы – Меридиан – Троицкий тракт – Исаково. Предусмотрена работа 2 автобусов большого класса. Перевозчик ООО «Автотранс+».
Схемы движения автобусов 14а и 52а на иллюстрациях, подробное расписание на gortrans74.ru (https://gortrans74.ru/#bus).
Челябинск, Виктор Елисеев
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