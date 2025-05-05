В Челябинской области РЭО ГАИ снова поменяют график работы

Южноуральцам рассказали о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в предстоящие большие выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в предстоящие майские праздничные дни регистрационно-экзаменационных подразделения ведомства изменят график работы.

8 и 9 мая объявлены выходными днями. 10 мая прием граждан будет осуществляться в обычном режиме.

Южноуральцам рекомендуют заранее планировать свое посещение Госавтоинспекции.

Кроме того, южноуральцы могут воспользоваться единым порталом www.gosuslugi.ru и в онлайн-формате записаться на удобную дату и время посещения. Это позволит избежать очередей и сберечь ваше время, заверяют в ГАИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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