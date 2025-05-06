6 мая ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Открытое интервью с создателями книги «Зарисовки фронтовых судеб» – кандидатом исторических наук, заместителем директора Государственного исторического музея Южного Урала по хранению и научно-исследовательской работе Дмитрием Чарыковым, председателем Совета ветеранов при УФСБ России по Челябинской области Виктором Бочиным и подполковником запаса УФСБ России по Челябинской области Сергеем Третьяковым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)