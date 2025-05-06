6 мая ожидаются следующие события – Челябинск

06.05.2025, вторник
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10:00 Челябинск – Патриотическая акция «Маршрут Памяти», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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12:00 Челябинск – Закладка «Аллеи Доблести и Славы» сибирским кедром в рамках Всероссийского проекта «Кедры Великой Победы» и посадка Тополя Победы в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (вид: черный тополь, мужская особь) (ул. Варненская, 1а, территория дендропарка, созданного ветеранами лесного хозяйства)
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12:00 Челябинск – Бьюти-день: мастер-класс «Магия макияжа: секреты и тренды» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Клей, бумага, руки – танк готов» (библиотека №13, 1-й пер. Лермонтова, 10)
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12:00 Челябинск – Музыкально-патриотический полдень «И сквозь года звучит Победа» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Акция «Читаем детям о войне»: читаем «Россия танков не имела» С. Комарова (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Открытое интервью с создателями книги «Зарисовки фронтовых судеб» – кандидатом исторических наук, заместителем директора Государственного исторического музея Южного Урала по хранению и научно-исследовательской работе Дмитрием Чарыковым, председателем Совета ветеранов при УФСБ России по Челябинской области Виктором Бочиным и подполковником запаса УФСБ России по Челябинской области Сергеем Третьяковым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Занятие «Электронные книги с «Литрес» и «Библиороссика» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Групповая арт-терапия от психолога Марины Евглевской (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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16:00 Челябинск – Праздничная программа «Память поколений» (филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области, ул. Университетская набережная, 123)
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17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Формирование кавалерийских частей в Челябинске и на Урале в годы Великой Отечественной войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения)
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19:00 Челябинск – Матч 1/2 Кубка Гагарина: «Трактор» (Челябинск) vs. «Динамо» (Москва) (ЛА «Трактор» им. В.К. Белоусова, ул. 250-летия Челябинска, 38)
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