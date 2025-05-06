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Вторник, 6 мая 2025, 08:49 мск

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Под Челябинском ищут 12-летнего школьника

В Полетаево полицейские разыскивают пропавшего 5 мая ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 12-летний мальчик ушел из дома 5 мая около 18:00. Был одет в черный спортивный костюм с надписью NIKE и серые кроссовки.

«На поиск ребенка ориентированы сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции, а также инспекторы по делам несовершеннолетних, его приметы переданы всем наружным нарядам полиции», – уточнили в силовом ведомстве.

Всех, кто видел ребенка или кому известна другая важная информация о нем, просят позвонить по номеру дежурной части: +7 (35144) 9-92-31.

Челябинск, Виктор Елисеев

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