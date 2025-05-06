Пенсионерка из Чебаркуля отдала за активацию домофона 350 тысяч рублей

Мошенники заставили 79-летнюю пенсионерку из Чебаркуля купить новый смартфон и перевести им 350 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступники использовали многоходовую схему, чтобы выманить у нее крупную сумму.

Сначала с женщиной связался неизвестный. Представившись сотрудником ЖКХ, он сообщил об установке нового домофона. Псевдокоммунальщик убедил пенсионерку выйти к подъезду получить ключи. Когда женщина никого не обнаружила, ей пришло СМС с кодом – якобы для активации домофона – который она наивно продиктовала злоумышленнику.

Спустя 10 дней последовал новый звонок. На этот раз мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее аккаунт на Госуслугах взломали, а со счета переводят деньги в «недружественную страну», и теперь женщине грозят обыски и конфискация всех средств.

Чтобы «спасти» сбережения, мошенники заставили ее купить новый телефон с наушниками, и под диктовку перевести 350 тысяч рублей через банкомат в супермаркете.

«Никогда не сообщайте коды из СМС неизвестным», – снова призывают в силовом ведомстве.

При любых подозрительных звонках необходимо сразу обратиться к родственникам или в полицию, советуют южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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